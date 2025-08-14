Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (15/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 74%

74% Nível de nebulosidade: 75%

75% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 3.49mm

3.49mm Velocidade do vento: 6.77 km/h

6.77 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante