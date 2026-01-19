Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta terça (20/01)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 4.38mm

4.38mm Velocidade do vento: 3.6 km/h

3.6 km/h Fase da Lua: Lua crescente