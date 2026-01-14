Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quinta (15/01)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 70%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.26mm

0.26mm Velocidade do vento: 4.84 km/h

4.84 km/h Fase da Lua: Lua minguante