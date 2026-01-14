Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quinta (15/01)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 70%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 0.26mm
- Velocidade do vento: 4.84 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
