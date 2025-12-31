Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (01/01)

A temperatura mínima para Crato é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 41%

41% Nível de nebulosidade: 75%

75% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.79 km/h

3.79 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente