Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (01/01)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 75%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.79 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente