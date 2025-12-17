Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quinta (18/12)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 49%

49% Nível de nebulosidade: 96%

96% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 2.23mm

2.23mm Velocidade do vento: 3.08 km/h

3.08 km/h Fase da Lua: Lua minguante