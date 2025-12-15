Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta terça (16/12)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

