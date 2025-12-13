Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta domingo (14/12)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 89%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0.12mm
- Velocidade do vento: 3.38 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 21ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC
