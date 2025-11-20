Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (21/11)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 80%.

Nível de umidade: 38%

38% Nível de nebulosidade: 85%

85% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0.84mm

0.84mm Velocidade do vento: 3.56 km/h

3.56 km/h Fase da Lua: Lua nova