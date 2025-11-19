Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quinta (20/11)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 98%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 3.1mm
- Velocidade do vento: 4.63 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 21ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 22ºC 24/11/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 25/11/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente