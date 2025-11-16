Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta segunda (17/11)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 26%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 26%
- Nível de nebulosidade: 17%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.87 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC
