Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta terça (11/11)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

