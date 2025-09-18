Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (19/09)

Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 18°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 28%
  • Nível de nebulosidade: 94%
  • Nascer do Sol: 05h09
  • Pôr do Sol: 17h09
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 4.89 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC  21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC  22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC  23/09/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC  24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC

