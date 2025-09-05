Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sábado (06/09)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 51%
- Nível de nebulosidade: 68%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.67 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 18ºC 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 17ºC 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 17ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 16ºC
