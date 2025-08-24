Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta segunda (25/08)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 17°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 90%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0.63mm
- Velocidade do vento: 4.16 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/08/2025 (Terça) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC 27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 17ºC 28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC 29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC 30/08/2025 (Sábado) — Máxima: 32ºC / Mínima: 17ºC
