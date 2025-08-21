Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (22/08)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 50%
- Nível de nebulosidade: 43%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.91 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
