Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (22/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 93%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

