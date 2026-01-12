Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (13/01)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 43%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 95%.
- Nível de umidade: 43%
- Nível de nebulosidade: 8%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 2.01mm
- Velocidade do vento: 3.18 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
