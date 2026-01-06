Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (07/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 76%

76% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 8.53mm

8.53mm Velocidade do vento: 1.71 km/h

1.71 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante