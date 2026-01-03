Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (04/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 90%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 90%

Nível de nebulosidade: 99%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 37.45mm

Velocidade do vento: 2.54 km/h

2.54 km/h Fase da Lua: Lua cheia