Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (04/01)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 90%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 90%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 37.45mm
- Velocidade do vento: 2.54 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
