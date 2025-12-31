Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (01/01)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 20°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 66%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 18.42mm
- Velocidade do vento: 2.61 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
