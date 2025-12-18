Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (19/12)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 99%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 99%

99% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 7.61mm

7.61mm Velocidade do vento: 2.03 km/h

2.03 km/h Fase da Lua: Lua minguante