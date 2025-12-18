Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (19/12)

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (19/12)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 99%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 99%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 18h12
  • Volume de chuva: 7.61mm
  • Velocidade do vento: 2.03 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 16ºC  21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC  22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC  23/12/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 16ºC  24/12/2025 (Quarta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar