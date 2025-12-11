Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (12/12)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 49%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 2.16mm
- Velocidade do vento: 2.79 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 22ºC / Mínima: 20ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 19ºC
