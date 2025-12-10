Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (11/12)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 78%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 78%

78% Nível de nebulosidade: 95%

95% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 3.35mm

3.35mm Velocidade do vento: 5.38 km/h

5.38 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante