Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (10/12)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 92%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 92%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 20.62mm
- Velocidade do vento: 4.96 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 11/12/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 12/12/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC
