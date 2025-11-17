Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (18/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 45%
- Nível de nebulosidade: 12%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 3.56mm
- Velocidade do vento: 5.55 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 16ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 16ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC
