Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (17/11)

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (17/11)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 61%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h11
  • Pôr do Sol: 18h11
  • Volume de chuva: 3.77mm
  • Velocidade do vento: 4.58 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  18/11/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC  19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 19ºC  20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC  21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 16ºC  22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar