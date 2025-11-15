Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (16/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 47%
- Nível de nebulosidade: 10%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 24.91mm
- Velocidade do vento: 3.66 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 30ºC / Mínima: 20ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC
