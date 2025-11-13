Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (14/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 16°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 3%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.62 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 18ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 19ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC
