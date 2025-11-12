Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (13/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 37%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.44 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 30ºC / Mínima: 19ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC
