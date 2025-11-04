Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (05/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 42%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0.44mm
- Velocidade do vento: 4.13 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 21ºC / Mínima: 18ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente