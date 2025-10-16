Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (17/10)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 38%

38% Nível de nebulosidade: 47%

47% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 2.97 km/h

2.97 km/h Fase da Lua: Quarto minguante