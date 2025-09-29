Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (30/09)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 24%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 24%

24% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.86 km/h

4.86 km/h Fase da Lua: Quarto crescente