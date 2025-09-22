Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (23/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 44%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 8.84mm
- Velocidade do vento: 4.76 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 17ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 15ºC 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 14ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 10ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 11ºC
