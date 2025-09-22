Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (23/09)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

