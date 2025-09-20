Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (21/09)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 34%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.29 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 17ºC 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 16ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 14ºC 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 13ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente