Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (13/09)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 46%

46% Nível de nebulosidade: 11%

11% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 1.56mm

1.56mm Velocidade do vento: 5.38 km/h

5.38 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante