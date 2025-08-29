Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (30/08)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 15°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 63%

63% Nível de nebulosidade: 77%

77% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 4.92mm

4.92mm Velocidade do vento: 4.23 km/h

4.23 km/h Fase da Lua: Lua crescente