Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (30/08)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 15°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 63%
- Nível de nebulosidade: 77%
- Nascer do Sol: 06h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 4.92mm
- Velocidade do vento: 4.23 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 31/08/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 14ºC 01/09/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 14ºC 02/09/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 14ºC 03/09/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC 04/09/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 13ºC
