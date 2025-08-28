Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (29/08)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

