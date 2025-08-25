Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (26/08)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 35%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 06h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.37 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 14ºC 28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 14ºC 29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 14ºC 30/08/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 14ºC 31/08/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 14ºC
