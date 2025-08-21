Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (22/08)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 14°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 31%
  • Nível de nebulosidade: 46%
  • Nascer do Sol: 06h08
  • Pôr do Sol: 17h08
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 4.84 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  23/08/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 12ºC  24/08/2025 (Domingo) — Máxima: 31ºC / Mínima: 14ºC  25/08/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 14ºC  26/08/2025 (Terça) — Máxima: 30ºC / Mínima: 14ºC  27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC

