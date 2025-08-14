Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (15/08)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 13°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 24%

24% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.53 km/h

4.53 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante