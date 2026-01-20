Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (21/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 91%

91% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 4.5mm

4.5mm Velocidade do vento: 3.11 km/h

3.11 km/h Fase da Lua: Lua crescente