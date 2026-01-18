Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (19/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 47%

47% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.39mm

0.39mm Velocidade do vento: 3.69 km/h

3.69 km/h Fase da Lua: Lua nova