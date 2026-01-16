Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sábado (17/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 37%

37% Nível de nebulosidade: 27%

27% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 2.05mm

2.05mm Velocidade do vento: 3.14 km/h

3.14 km/h Fase da Lua: Lua minguante