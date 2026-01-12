Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (13/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 24%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 15%.

Nível de umidade: 24%

Nível de nebulosidade: 90%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 0mm

Velocidade do vento: 5.35 km/h

5.35 km/h Fase da Lua: Quarto minguante