Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (12/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 19°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 88%.

