Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (06/01)

Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 33%
  • Nível de nebulosidade: 0%
  • Nascer do Sol: 05h01
  • Pôr do Sol: 17h01
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 3.81 km/h
  • Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:

