Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta segunda (05/01)

A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 33%

33% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.24 km/h

4.24 km/h Fase da Lua: Lua cheia