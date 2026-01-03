Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta domingo (04/01)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 18°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 37%
- Nível de nebulosidade: 46%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 17h01
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.84 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
