Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sexta (19/12)

Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 34%
  • Nível de nebulosidade: 6%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 17h12
  • Volume de chuva: 0.34mm
  • Velocidade do vento: 3.67 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 32ºC / Mínima: 20ºC  21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC  22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC  23/12/2025 (Terça) — Máxima: 29ºC / Mínima: 20ºC  24/12/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC

