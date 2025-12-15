Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (16/12)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 37%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 3.18mm
- Velocidade do vento: 3.24 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 22ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 21ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 30ºC / Mínima: 21ºC
